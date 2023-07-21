美軍頭：F16供烏需時長 花費巨

【本報綜合報道】美國參謀長聯席會議主席米利周二表示，烏克蘭目前需要防空系統及火炮；若獲得足夠F16戰機抗衡俄羅斯空中力量，將需要很長時間及所費不菲。美國國防部周三公布，向烏克蘭提供總值13億美元（約101.4億港元）的新一批長期軍事援助，包括防空系統、無人機、彈藥，顯示美方堅定支持烏方戰場需求。

米利在新聞發布會回應為何烏克蘭沒有接收美國戰機的提問，他解釋指10架F16戰機價值20億美元（約156億港元），俄羅斯擁有數百架第4代和第5代戰機。假如烏克蘭希望戰機數量與俄羅斯達到一比一，甚至是二比一，將需大量戰機，機師訓練及維護保養亦需要多年時間，背後更需有財政支持。鑑於上述原因，他認為美國應集中為烏提供防空能力，並援助遠程及近程火炮阻擊俄軍聯合兵種部隊推進；又披露烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內曾經同意並要求提供防空系統及火炮。