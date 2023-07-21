俄烏互警告 船隻往來一律視作軍援

糧食協議 叫停 黑海危機 急升 俄羅斯決定不再參與《黑海穀物倡議》後，周三宣布當地時間周四凌晨零時起，對在黑海駛往烏克蘭港口的船隻，視為潛在的軍事貨物運輸者，它們懸掛船旗所代表的國家被視為參與俄烏戰爭並支持烏方。烏克蘭以牙還牙，周五起對駛往俄方黑海港口的船隻視為軍事物資運輸船；區內即將爆發「貨輪戰爭」。

俄烏戰爭去年2月開打，交戰雙方在聯合國及土耳其協調下，四方同年7月達成《黑海穀物倡議》，已經登記的貨輪接受檢查後，依循指定航道前往烏克蘭切爾諾莫斯克、敖德薩、皮夫登尼/尤日內這3個港口裝載出口用的糧食。俄羅斯國防部周三宣布，鑑於《黑海穀物倡議》終止、海上人道主義走廊關閉，所以從周四凌晨零時起，所有在黑海海域前往烏克蘭港口的船隻，將一律被視為潛在的軍用貨物承運人。

普京炮轟西方政治勒索 俄羅斯國防部指，黑海國際水域西北部和東南部多個海域，暫時存在航行危險，按照既定程序就取消船員安全保障發出警告。俄羅斯總統普京同日指摘西方國家為了自身目的，利用有巨大人道主義重要性的《黑海穀物倡議》作出政治勒索，把它變成跨國公司、投機者藉全球糧食市場致富的工具，沒有幫助真正需要幫助的國家。

普京提到，與《黑海穀物倡議》同時簽署的一份備忘錄被忽視，使該國糧食和化肥難以出口。他重申，若西方滿足五大要求，俄方就會重返糧食協議，包括讓俄羅斯農業銀行重新加入環球銀行金融電訊協會支付系統；農業機械及零部件恢復對俄出口；取消對俄羅斯船隻和貨物的保險和進出港口限制；復原從俄羅斯陶里亞蒂延伸至烏克蘭敖德薩的受損氨出口管道；以及解封俄羅斯化肥公司的帳戶和金融活動。

烏克蘭總統澤連斯基表示，正在尋求恢復黑海糧食走廊的可能性，包括為船隻提供護航等；保障黑海糧食走廊安全涉及多方面，烏方提出為貨船護航等問題，這需要與土耳其等國磋商。烏克蘭國防部周四宣布，翌日凌晨零時起，所有前往俄羅斯港口、俄佔烏克蘭港口的船隻，將被視為潛在的軍用貨物承運人，並承擔相關風險。

美指俄在航道埋下水雷 美國白宮國家安全委員會發言人周三指，美國掌握的情報顯示，俄方在前往烏克蘭港口的航道埋設更多水雷，可能擴大針對烏克蘭糧食設施的攻擊，包括黑海的民用船隻。美方相信這是一項協調行動，試圖為任何對黑海民用船隻的攻擊辯護，並把這些攻擊歸咎於烏克蘭。中國外交部發言人毛寧昨日表示，希望有關方通過對話協商，妥善解決國際糧食安全問題。本報綜合報道