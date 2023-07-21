侯友宜月底訪日 9月或見佩洛西

侯友宜

【本報綜合報道】國民黨本月23日舉行全代會，預料通過正式提名台灣新北市市長侯友宜成為總統參選人。侯友宜預計本月31日至下月2日訪問日本會見前首相麻生太郎等政客，另有指他計劃9月上旬訪問美國或與國會眾議院前議長佩洛西會面。

將與前首相麻生太郎商談 台灣傳媒昨日報道，侯友宜訪日首天與日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司及國會議員見面，下午到新宿區百人町的東京媽祖廟參拜，爭取台僑支持，晚上由日方高層官員設宴接待。他翌日拜訪麻生太郎，討論經濟、外務等議題，包括如何深化台日間合作、促進經濟發展；行程密集預計他只在東京停留。

侯友宜訪美計劃方面，有指他走訪國會山莊、布魯金斯學會、戰略與國際研究中心等智庫，並晤美國在台協會主席羅森伯格。國民黨及侯友宜辦公室積極邀約見面的美國國會參眾議員包括眾議長麥卡錫。他將向美方說明其提出兵役縮短回4個月的主張，並計劃在華盛頓發表演說，若無法成事將改在紐約的美國亞洲協會演講。

麻生太郎