台讚安倍晉三印太戰略 遺孀拭淚

【本報綜合報道】台灣總統蔡英文與副總統賴清德周三分別接見到訪的日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，蔡英文指安倍晉三生前主張「台灣有事等同日本有事」，展現對台灣的重視。賴清德在台日友好之夜歡迎安倍昭惠，稱讚安倍晉三推動的印太戰略，至今仍然是維持印太和平穩定最重要的戰略。安倍昭惠期間頻頻拭淚。

台日政客赴新北晚會 蔡英文表示，這次安倍昭惠來訪，不僅延續台日友好交流，更完成安倍晉三悼念台灣前總統李登輝的心願，讓他們非常感動。她相信，過去安倍晉三對台日關係的付出，現在透過安倍昭惠、台日官方、民間共同來延續，將能夠開創更豐碩的合作成果。安倍昭惠稱秉持亡夫的遺志，促進台日關係發展。

台日友好之夜音樂會在新北市舉行，安倍昭惠、賴清德及多名台日政客出席。賴清德表示，安倍晉三在特朗普當選美國總統時赴美作出簡報，提到中國大陸國防預算不斷增加，認為中國大陸崛起勢必給印太地區和國際帶來威脅，促成特朗普提出印太安全戰略以及美日兩國、印度、澳洲四方安全對話。