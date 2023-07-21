華使：倘美增限制半導體必回應
【本報綜合報道】美國加強限制先進半導體設備和技術出口中國，美國財政部長耶倫透露計劃推出限制對華投資的行政命令。中國駐美國大使謝鋒周三在美國科羅拉多州出席安全論壇時表示，若美國對中國半導體業實施更多限制，中方必將回應。
特朗普斥搶晶片生意 台稱互利
謝鋒表示中國不迴避競爭，但美國定義的競爭方式並不公平，尤其是美國現時已經禁止先進半導體設備輸入中國。他形容這好比在游泳比賽中限制一方只能夠穿着過時的泳衣，另一方卻穿着專業的泳衣。針對有報道指，美國政府考慮設立境外投資審查機制，，謝鋒稱中國政府不會袖手旁觀，中方不惹事，也不怕事，但強調不想打貿易戰、科技戰。被問及正在訪華的美國前國務卿基辛格，在北京有否與中國外交部長秦剛會面時，謝鋒僅回答「等着看」。
美國前總統特朗普近日接受專訪時，批評台灣搶走美國在晶片製造的生意。台灣經濟部長王美花周三表示，台美是夥伴而非對立；台灣外交部長吳釗燮昨日說，台美在半導體是互利合作，台灣半導體產業是全世界主要民主國家供應鏈合作的呈現。
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