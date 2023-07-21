華使：倘美增限制半導體必回應

特朗普斥搶晶片生意 台稱互利

謝鋒表示中國不迴避競爭，但美國定義的競爭方式並不公平，尤其是美國現時已經禁止先進半導體設備輸入中國。他形容這好比在游泳比賽中限制一方只能夠穿着過時的泳衣，另一方卻穿着專業的泳衣。針對有報道指，美國政府考慮設立境外投資審查機制，，謝鋒稱中國政府不會袖手旁觀，中方不惹事，也不怕事，但強調不想打貿易戰、科技戰。被問及正在訪華的美國前國務卿基辛格，在北京有否與中國外交部長秦剛會面時，謝鋒僅回答「等着看」。