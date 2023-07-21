賴清德進白宮說 美傳關切促澄清

被指惹美憂慮 台方聲稱已解決 台灣民進黨總統參選人兼副總統賴清德日前聲言，當台灣總統可以走入白宮時，所追求的政治目標就已經達成。英國傳媒周三引述知情人士報道，白宮官員事後要求賴清德澄清相關言論，顯示美方對他處理兩岸關係的疑慮。惟有美國資深官員否認白宮就相關言論接觸賴清德方面，台灣官員強調問題已經解決。

美國一名資深官員回應指，白宮未曾和賴清德、其競選辦公室或競選幕僚就上述發言接觸，但他不願證實美國政府其他單位是否曾經向台方表達關切，只稱美國政府不會評論賴清德的發言。另有台灣政府官員承認，美方的確曾經詢問相關言論，但無重大憂慮。台灣總統府發言人林聿禪表示，美方高層沒有就此向賴清德團隊作出相關表示，強調台美關係穩健，在各項事務持續緊密溝通，確保雙方了解彼此立場。賴清德發言人趙怡翔表示，賴清德對台美夥伴關係重要性始終表達得非常清楚。

疑發信號籲注意言論 美國1979年與台灣斷交並改與北京建交後，不容許台灣高級官員對華盛頓展開官式訪問，以符合其「一個中國」政策。現屆拜登政府放寬美方官員會晤台灣官員，但仍然禁止台方高級官員訪問華盛頓。知情人士透露，賴清德發表「走入白宮論」後，促使美方尋求賴清德方面的解釋。部分美國官員相信，賴清德之後發言時變得謹慎，但華府有需要就這類輕率的發言發出信號，並非試圖影響明年台灣總統選舉。

京反對賴過境竄訪美 另一方面，賴清德下月將出訪巴拉圭，期間過境美國。中國大陸國台辦發言人陳斌華周三表示，陸方堅決反對賴清德借「過境」竄訪之名，行「倚美謀獨」之實，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分子及其分裂行徑。中國大陸外交部發言人毛寧周三重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，陸方敦促美方停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤的信號。她強調北京將密切關注事態發展，並採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。本報綜合報道