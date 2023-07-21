神舟十六號航天員 將擇機出艙

【本報綜合報道】中國載人航天工程辦公室周三表示，神舟十六號載人飛船自5月30日順利進駐空間站組合體以來，航天員乘組在軌工作51天，他們狀態良好，為期5個月的太空科研之旅已經完成近三分之一，各項空間科學實驗和試驗任務穩步推進，將於近日擇機執行出艙活動。

神舟十六號航天員乘組由指令長、航天飛行工程師、載荷專家3種類型航天員構成，是國家太空實驗室全面建成後進駐的首個乘組。入駐以來，乘組先後展開生命生態、空間微重力物理等領域的一系列空間科學實驗和試驗，參與完成夢天實驗艙空間輻射生物學暴露實驗裝置、空間站電推進系統氣瓶等出艙安裝工作。

展艙外輻射暴露實驗 其中，艙外輻射生物學暴露實驗在中國是首次展開，利用該輻射裝置開展研究，將為人體生物體輻射損傷、遺傳變異、輻射防護藥品製備，以及輻射風險生物學評估提供支撐，對保證航天員在軌長期健康駐留、推進實施載人登月計劃等有積極意義。通過電推進系統氣瓶在軌安裝，首次採用「換氣」方式完成電推進劑補充，提高空間站運行的經濟性和效能。