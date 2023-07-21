馬來貘疑熱衰竭亡 將驗死因

貘克2015年10月15日在捷克布拉格動物園出生，2018年3月15日來到台灣，2019年2月與遊客正式見面。當地傳媒報道，牠上周六精神略顯疲倦，之後病情急轉直下，開始不吃不喝，即使獸醫打退燒藥、輸液等，仍然無力回天，直至周二確認死亡。

園方感謝「貘克」為台灣的馬來貘圈養族群帶入新血，牠誕下兩個後代，血緣成功在台灣開枝散葉，讓民眾認識到這種東南亞瀕危的草食動物。園方將舉行追思會。

獨臂獼猴打鎮定劑後不治

另一方面，桃園市一隻台灣獼猴周二闖入一間汽車維修廠，當地農業局在一處民宅捕獲牠，獸醫施打鎮定劑並送往安置處；未料4小時後獼猴依然昏迷，最終搶救無效死亡。農業局專委表示，獼猴缺少右手臂，體重較一般成年獼猴輕，重量僅3.06公斤，事件是否涉及鎮定劑注射過量或獼猴身體狀況不佳，有待進一步檢驗釐清。