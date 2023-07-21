華北河流漲水 3省市發應急響應

【本報綜合報道】國家水利部表示，預計昨日至今日海河流域有強降雨，北運河及暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水，決定對北京市、天津市、河北省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，派出兩個工作組到北京市、河北省協助做好防禦工作。

海河是內地華北地區最大水系，水利部稱受強降雨影響，海河流域潮白河、北運河、永定河山峽區間、大清河系拒馬河及唐河等河流將漲水。依據《水利部水旱災害防禦應急響應工作規程》，水利部向相關省級水利部門和水利部海河水利委員會發出通知，要求密切監視天氣變化，加強雨情水情預測預報、會商研判和應急值守。

多地高溫持續 北京市周三天氣悶熱，南郊觀象台最高氣溫37.1℃。預計夜間至明日降雨，局部地區暴雨，今日至明日最高氣溫降至26℃。今日至下周日四川盆地、江漢、蘇皖及華北、黃淮、東北有中到大雨，部分地區暴雨。未來10天新疆盆地、甘肅、內蒙古持續高溫，最高氣溫介乎35℃至38℃，局部地區40℃以上。