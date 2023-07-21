山東萊榮高鐵涉偷工減料 當局徹查

施工方實名舉報 樁基未達設計長度 山東省重大項目萊榮高鐵原定今年10月底具備開通營運條件，但有施工人員近日實名舉報工程偷工減料，稱部分路基段的螺紋樁長度短於設計要求。上海鐵路監管局昨日指高度重視事件，已派員赴山東調查。山東省交通運輸廳亦成立調查組，將會同有關方面全面調查核實，依法依規處理，相關調查結果將及時公布。

上海鐵路監管局派員調查 《經濟參考報》報道稱，萊榮高鐵三標段勞務分包商、河南省三捷實業有限公司（下稱三捷公司）近日實名舉報稱，工程施工總承包單位中國建築第八工程局有限公司（下稱中建八局）涉嫌偷工減料，部分路基段螺紋樁施工存在質量問題，該段大部分螺紋樁的施工樁長未達設計要求，存在重大安全隱患。路基是高鐵線路重要組成部分，直接影響線路質量、列車運行及安全。

在三捷公司負責人現場指認下，專家查閱萊榮高鐵相關路基段地質勘察圖、施工設計圖、分包工程量確認單、混凝土用量結算單，以及結合實際混凝土用量進行工程實物量推算，認同舉報人反映的偷工減料問題。

三捷公司負責人肖衞國指，其承擔的萊榮高鐵DK128+700—128+925路基段螺紋樁工程，設計樁長為14.5米或15.5米，卻未能按圖施工，實際施工樁長大多在10至13米，90%以上的螺紋樁成樁未達設計長度。三捷公司在萊榮高鐵南海站（DK147+412—DK147+950）鐵軌路基施工中，大部分螺紋樁也未達設計樁長。

肖衞國表示，多次向中建八局項目部負責人和現場人員反映施工樁長不夠問題，得到的回答是「能幹就幹，不能幹滾蛋」。因反映上述問題加上其他一些原因，三捷公司中途被趕出萊榮高鐵三標段。

專家指太短承載力難達標 萊榮高鐵三標段另外兩個勞務分包商的施工人員也反映，在他們施工的路基段打樁過程存在類似問題，半數以上螺紋樁未達設計樁長，部分實際施工樁長甚至不到設計樁長的50%。專家指出，樁基長度是工程設計中非常重要的參數，如果達不到設計要求，其承載力一般難以達標，後續一系列施工的質量難以得到保障。涉事方中國建築董事會辦公室回應稱已注意到相關訊息，將展開核實，目前沒有進一步答覆。

萊榮高鐵西起青島市萊西市，東至威海市榮成市，設計速度為每小時350公里，線路全長192.36公里，總投資約297億元（人民幣‧下同，約317億港元）。工程於2020年11月開工，中國建築及全資子公司中建八局聯合投得萊榮高鐵LRTLSG-3標段，總值31.5億元（約33.7億港元）。本報綜合報道