歐盟不知方向 美國會否挾持

歐盟作為歐洲整合的成果，經濟規模一度超越美國。但是，歐盟的發展並無方向，是演變成超級大國，或至少如美國一類的聯邦國家，抑或是鬆散的邦聯體呢？一直沒有定論。在經濟整合，推行近乎統一的貨幣——歐元之後，曾嘗試進行政治整合。可是2005年審議歐盟新憲法提議時，法國及荷蘭以公民投票否決，政治整合再無進展。

至今歐盟的體制還是混雜着多層和多種治理方式和體制，如歐元並不是歐盟所有成員國都採用，神根公約亦然。但簽署神根公約、開放邊界進出的國家，也包括非歐盟國家，顯示出在現行體制下，歐盟內部政策還未完全統一。而歐盟內部的主要政策決議不容許任何一國反對，要一致通過。涉及個別國家層次的，也悉歸成員國政府決定，歐盟不能介入。依這樣的原則與體制，歐盟不是主權國家。可是它今後會怎樣演變呢？

軍事擴張 迫使跟從 一是歐盟東擴使內部的多元性增強，新成員國的經濟文化、政治情況與原有成員的差別擴大。在國家層面，政策的協調更難；在歐盟層面，一票否決制使決策進展舉步維艱。英國脫歐正正反映其不滿歐盟的複雜決策體系。

二是北約東擴乃美國的軍事擴張，拉上歐盟，北約東擴與歐盟東擴產生互動作用和協調需要，推動歐盟東擴。但與此同時，北約軍事性質的中央集權決策與歐盟分散多元決策出現矛盾，結果是北約的決策原則迫使歐盟跟從。在歐盟內部也產生出強烈反應，例如德國在過往北約行動中脫隊。

但是烏克蘭戰爭使美國施加壓力於歐盟，且發動美國在歐的勢力脅迫。歐盟不是主權政府，歐盟的行政機構權力原本有限，不應在軍事外交政策上代表各成員國。但在烏戰前後，歐盟的行政機構超越成員國政府，高調支持美國，甚至支持烏戰。歐盟行政機構儼然獨立於成員國之上，甚至有使歐盟演變為超級國家之勢，卻沒有經體制上的合法改革。近似布魯塞爾的歐盟總部行政機構正進行公開政變，迫使歐盟依附北約。此所以法國首先有異議。

在美國與北約的挾持壓迫下，歐盟會怎樣變化呢？成為超級大國，卻服從於美國？抑或會在內鬥中進一步分裂？有學者說歐盟多會變成新的中世紀體制，各國獨立於虛有其表的鬆散跨國架構之內，不跟從美國，應是烏戰失敗的結果。

研究所所長 陳文鴻