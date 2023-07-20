國產新一代飛船 最快2027年升空

返回艙試驗成功

楊利偉周一在廣東省廣州市出席一個中小學教師培訓開班儀式，談到中國空間站的建造、航天員選拔訓練、太空生活、航天科普教育等話題。他指世界太空發展到現在，很多成果都應用到日常生活中，比如小孩使用的尿片最早就是給航天員研製；還有微波爐、核磁最早也是太空科技方面的產品。他表示，現在中國的飛船有3人的承載能力，新一代飛船可承載4至7人。將來載人登月也會用新一代飛船，建構空間站及深空探測；並透露新一代飛船的返回艙早前已進行試驗，結果很成功。