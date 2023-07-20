國產新一代飛船 最快2027年升空
【本報綜合報道】中國首名飛上太空的航天員、中國載人航天工程副總設計師、國際宇航科學院院士楊利偉近日透露，內地正研製新一代飛船，最多可載7人，預計將在2027至2028年升空。
返回艙試驗成功
楊利偉周一在廣東省廣州市出席一個中小學教師培訓開班儀式，談到中國空間站的建造、航天員選拔訓練、太空生活、航天科普教育等話題。他指世界太空發展到現在，很多成果都應用到日常生活中，比如小孩使用的尿片最早就是給航天員研製；還有微波爐、核磁最早也是太空科技方面的產品。他表示，現在中國的飛船有3人的承載能力，新一代飛船可承載4至7人。將來載人登月也會用新一代飛船，建構空間站及深空探測；並透露新一代飛船的返回艙早前已進行試驗，結果很成功。
被問到航天員要經過哪些專門訓練，楊利偉稱，航天員需要學很多不同學科的知識，並需接受多方面訓練，包括體能訓練、太空或航天環境適應訓練、心理訓練、專業技術及飛行程序、生存救生等。至於普通人是否也能上太空，他指這不是一個技術問題，而是資源問題。
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