7月20日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月20日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
柴犬似熱狗 笑翻網民
一名日本網民飼養的柴犬因為待在冷氣房太久，於是躲入溫暖的熱狗造型狗窩，由於牠身體位置恰好處於正中央，因此從上方俯視時便成為貨真價實的「熱狗」，有趣的一幕逗笑大批網民。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230720-0720_00180_064/柴犬似熱狗--笑翻網民
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc