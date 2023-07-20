兩岸國際

柴犬似熱狗 笑翻網民
一名日本網民飼養的柴犬因為待在冷氣房太久，於是躲入溫暖的熱狗造型狗窩，由於牠身體位置恰好處於正中央，因此從上方俯視時便成為貨真價實的「熱狗」，有趣的一幕逗笑大批網民。
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