阿富汗禁止婦女參加醫護考試

聯合國周一發布報告指，阿富汗近期禁止阿富汗婦女參加醫護行業的重要考試。根據聯合國最新一期的阿富汗人權狀況報告，塔利班從5月開始就制訂了相關政策，只允許男性醫科生參加畢業考試。塔利班去年12月禁止女性就讀大學，公共衞生部今年2月則明令禁止女性參加醫學院畢業考試，嚴重削弱婦女權益。（綜合報道）