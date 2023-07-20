熱浪席捲北半球 死亡風險大增

【本報綜合報道】北半球最近受大熱浪侵襲，隸屬聯合國的世界氣象組織周二警告，相關熱浪本周將加劇，導致夜間氣溫飆升，並增加心臟病發作和死亡的風險。

持續多日逾40℃ 世界氣象組織警告，熱浪正處於初期階段，預計北美、亞洲、北非和地中海地區本周有很長一段時間的氣溫將超過40度（攝氏‧下同），這意味本周一些地區的午夜氣溫會徘徊在30多度左右。

世界氣象組織極端高溫高級顧問奈恩在日內瓦對記者說，反覆出現的夜間高溫對人體健康尤為危險，因為人體無法從持續高溫中恢復過來，導致心臟病發作和死亡病例增加。紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的薩里斯托指，嬰兒、年長者和慢性病患者面臨的風險尤其大。

據專家稱，儘管歐洲擁有世界上最好的預警系統，但仍有逾6萬名歐洲人可能死於去年的熱浪。薩里斯托指，紅十字與紅新月聯會正在給意大利的年長者打電話問候他們的情況，在希臘分發飲用水，並為西班牙帕爾馬島受野火影響的人們建立避難所。