羅馬鬥獸場門票瘋炒 當局徹查

【本報綜合報道】英國傳媒周二報道，因有遊客投訴大型旅遊公司會提前數周在羅馬鬥獸場官方網站搶購門票，並重新包裝成較昂貴的導賞服務，導致他們通常無法購得普通門票，意大利反壟斷機構目前對羅馬鬥獸場票務營運展開調查。

遊客投訴旅企搶飛 反壟斷機構表示，羅馬鬥獸場門票可通過自動購買系統集體購買，目前正調查門票官方零售商「CoopCulture」及4間旅遊公司。CoopCulture似乎未建立合適系統以阻止大量購票的情況，導致許多遊客無法以普通價格購買門票。正常票價為18歐元（約158港元），但當地旅遊公司網站提供的票價卻從37.5至74歐元（約329至648港元）不等，而周二的官方購票網站顯示，截至下月7日僅剩下3個名額。

CoopCulture的總幹事卡蘇喬（Letizia Casuccio）稱，公司有設置應對批量購買門票的系統，將盡快澄清事實。有消費者權益機構負責人指，二次售票情況導致意大利損失數百萬歐元，已要求政府出台新規定，以阻止發生類似情況，並對有關團體及網站處以嚴厲懲罰。