聯國探討AI威脅 中方指須規範使用

【本報綜合報道】聯合國安理會周二舉行高級別公開會議，探討人工智能（AI）給國際和平與安全帶來的機遇與風險。這是安理會首次就人工智能問題舉行會議，中國常駐聯合國代表張軍指，人工智能為雙刃劍，它是好是壞、是善是惡，取決於人類如何利用、如何規範、如何統籌科學、發展與安全。

聯合國秘書長古特雷斯稱，人工智能正在多領域發揮作用，但它也可能被懷有惡意的人使用，包括將其用於恐怖主義、煽動仇恨和暴力等。他同意就此建立一個新的聯合國機構，稱這將有助於最大化發揮人工智能的作用並更好地管理風險。

提5原則治理風險 張軍發言指出，人工智能的複雜效應不斷顯現，既產生巨大的技術紅利，也引發愈來愈多的擔憂，凸顯了構建人類命運共同體的重要性、必要性、緊迫性。張軍強調，國際社會應秉持真正的多邊主義精神，開展廣泛對話，不斷凝聚共識，探討制訂人工智能治理的指導性原則。中方支持聯合國在此方面發揮中心協調作用。

張軍提出關於人工智能治理的五條原則：一是堅持倫理先行，二是堅持安全可控，三是堅持公平普惠，四是堅持開放包容，五是堅持和平利用。張軍表示，要逐步建立並完善人工智能倫理規範、法律法規和政策體系。要強化風險意識，建立有效的風險預警和應對機制，確保不發生超出人類掌控的風險，確保不出現機器自主殺人，確保在關鍵時刻人類有能力按下停止鍵。