美漢稱長用爽身粉致癌 強生判賠1.5億

24歲男子瓦拉德兹（Emory Hernandez Valadez）去年向法院提起訴訟稱，從小大量使用含滑石粉的強生嬰兒爽身粉，導致心臟周邊組織出現可致命的間皮瘤。強生公司代表律師辯稱，無證據表明瓦拉德兹的間皮瘤與石棉有關，亦沒有證據顯示他曾接觸受污染滑石粉。惟陪審團認為，強生須為瓦拉德兹的醫療費用及癌症創傷作賠償，但毋須作懲罰性賠償。