美漢稱長用爽身粉致癌 強生判賠1.5億
【本報綜合報道】美國一名男子聲稱長期使用強生公司（Johnson & Johnson）嬰兒爽身粉後患癌，加州法院陪審團周二裁定，強生公司須賠償原告1,880萬美元（約1.5億港元）。
24歲男子瓦拉德兹（Emory Hernandez Valadez）去年向法院提起訴訟稱，從小大量使用含滑石粉的強生嬰兒爽身粉，導致心臟周邊組織出現可致命的間皮瘤。強生公司代表律師辯稱，無證據表明瓦拉德兹的間皮瘤與石棉有關，亦沒有證據顯示他曾接觸受污染滑石粉。惟陪審團認為，強生須為瓦拉德兹的醫療費用及癌症創傷作賠償，但毋須作懲罰性賠償。
被指產品含石棉
強生公司副總裁哈斯（Erik Haas）發聲明稱，將對判決提出上訴，強調數十年來獨立科學評估確認嬰兒爽身粉是安全，不含石棉且不會致癌。強生公司近年面對約3.8萬宗訴訟，指爽身粉及其他含滑石粉產品有時含有石棉，導致患上卵巢癌和間皮瘤，但大部分遭破產法院凍結。
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