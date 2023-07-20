蘇35在敍擾偵察機 美狠批

【本報綜合報道】美國空軍中央司令部周二指，一架俄羅斯蘇35戰機周日在敍利亞上空，騷擾一架載人的美國MC12偵察機，指摘俄羅斯機師的不安全和不專業行為邁向「新級別」。

美國空軍中央司令部司令格林克維奇（Alex Grynkewich）指，蘇35戰機接近MC12偵察機，迫使速度較慢的螺旋槳翼偵察機，穿過速度更快的蘇35戰機尾流。格林克維奇批評，俄羅斯舉動削弱美國機組人員安全駕駛MC12偵察機的能力，危及4名機組人員的生命，同時強調，駐中東美軍擁有在必要時自衞的權力和能力。美國參謀長聯席會議主席米利周二指，正密切關注事件，正分析俄羅斯行動升級的原因，但似乎與烏克蘭戰事無關。

斥不安全及不專業 這是自本月初以來，駐敍美俄軍機之間至少第5次發生美國認為「不安全和不專業」的互動。美國空軍中央司令部指，俄羅斯自本月5日起一連三日，在敍利亞上空騷擾美國MQ9無人機，包括施放多枚照明彈和逼近。美國國防部高級官員上周五指，一架俄羅斯戰機以不專業方式，在敍利亞上空飛近美國MQ9無人機。