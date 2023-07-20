烏軍反攻打不響 美斷言血腥漫長

美軍最高級別將領、參謀長聯席會議主席米利周二認為，烏克蘭反攻遠遠說不上失敗，並重申過往一直預計反攻將曠日持久及血腥。與此同時，英媒指美國將於本周宣布新一輪對烏克蘭的軍事援助，總值13億美元（約101億港元），提供新型吸血鬼反無人機系統等。

米利表示，戰事仍處於初期階段，現在作出任何明確評估是為時尚早。他相信還有更多仗要打並堅持過往的判斷，即戰事將是漫長、艱難及血腥。他指不同的兵棋推演曾預測烏軍會有某種程度進展，但由於數十萬俄軍部署在防禦陣地，戰鬥將非常激烈，可能會花費相當長時間和高昂代價。他強調，烏軍正在緩慢、審慎而穩定地穿越俄軍雷區，仍有大量預備隊未投入反攻。

美擬再斥百億軍援烏 美國國防部長奧斯汀認同米利的言論，他指戰爭仍未結束及將繼續提升烏克蘭戰鬥力，目前烏軍有3個旅在德國受訓及整補。美國及其盟友共訓練烏軍17個旅，共6.3萬人準備反攻，僅美國便訓練了其中1.5萬人。訓練對象涵蓋士官、軍官和參謀，包括炮兵、防空炮兵、工兵、後勤及醫療兵種，並有夜間聯合兵種機動訓練。

英媒報道，美國國防部將根據《烏克蘭安全援助倡議》替烏克蘭採購武器，而不是從庫存中撥出。美國官員透露，烏克蘭將接收彈藥、雷達、反無人機系統，以及鳳凰幽靈與彈簧刀兩款自殺式無人機。吸血鬼反無人機系統可安裝在固定位置或大多數帶有貨物箱的車輛上。武器由一個瞄準傳感器和一個配備4枚70毫米激光制導火箭的發射吊艙組成，能單人操作對付空中和地面目標。

克里米亞遇襲 俄反擊報復 在俄烏戰況方面，克里米亞大橋襲擊日前造成平民兩死一傷，俄羅斯周二向烏克蘭東部及南部發動攻勢報復。俄軍表示，擊中南部敖德薩的燃料儲存設施，以及一間生產無人艇的工廠。烏克蘭軍方指，擊落6枚「Kalibr」巡航導彈，而36架來襲的俄軍無人機，亦有31架被摧毀，但跌下的碎片及衝擊波破壞了敖德薩多幢房屋及港口設施，另一個港口城市尼古拉耶夫則出現大火。本報綜合報道

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