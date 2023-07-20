羽田機場第2航站復飛國際線

因新冠疫情於2020年4月起關閉的東京羽田機場第2航站樓國際航線區，昨日恢復開放，時隔約3年3個月。鑑於人手不足，現階段僅限上午5點至下午1點半使用。第2航站樓目前僅有全日本航空公司（ANA）來往香港、倫敦、上海虹橋和台北松山的5個航班使用，航站樓重啟後首班機是飛往香港的航班。（綜合報道）