星洲在野黨議員搞婚外情退黨

【本報綜合報道】新加坡政壇近日屢傳醜聞，在野工人黨已婚男議員貝理安和已婚女黨員佘雪玲早前被揭一起用膳時拖手，疑有婚外情。二人昨日宣布退黨，貝理安同時辭去議員職務。

私人司機洩密 男議員辭職 工人黨昨日在黨總部召開記者會宣布上述消息，53歲的貝理安和37歲的佘雪玲都是工人黨中委，而貝理安是阿裕尼集選區議員，同時是工人黨的傳媒組主席。佘雪玲是青年團主席，曾於2020年大選代表工人黨競逐東海岸集選區的國會議席，與副總理王瑞傑率領的人民行動黨團隊對壘，她最終落敗。

工人黨秘書長畢丹星在記者會指，貝理安的私人司機在2020年底和2021年之間，曾告訴他目睹貝理安和佘雪玲相互擁抱和牽手。私人司機是唯一訊息來源，當時亦無其他證據證明貝理安和佘雪玲發生婚外情，畢丹星曾與其他中委質問貝理安和佘雪玲。兩人否認有染。工人黨領導人和中委周一首次看到貝理安和佘雪玲的摸手影片，於是再次質問二人，他們才承認婚外情始於2020年大選後不久，但最近已經結束。