皮塔無望出任泰總理

憲法法院暫停議員資格 國會阻參選 泰國前進黨黨魁皮塔上周四經歷首輪總理投票失利後，昨天首先被憲法法院暫停國會下議院議員身份，再遭國會否決競逐總理資格。外界預期，與前進黨結盟、下議院第二大黨為泰黨或推舉與前總理他信關係密切的房地產商人斯雷他（Srettha Thavisin）挑戰總理寶座。

在首輪總理投票中，皮塔只得324票，其中13票來自軍方把持國會上議院，距離375票門檻尚差51票。國會聯席會議昨天舉行次輪總理投票，包括前進黨及為泰黨在內一共8個政黨再次提名皮塔競逐總理。惟多名國會議員質疑皮塔不應獲重複提名，兩派就此開始辯論。

與此同時，憲法法院同時宣布受理皮塔涉嫌持有一間傳媒公司股份違反舉選法例案件，同時裁定暫停其下議院議員資格。皮塔早前辯稱，他持有涉事股票屬已故父親遺產，僅作為遺囑執行人管理，已把股權轉讓親戚。另外，選舉委員會上周曾指控皮塔及前進黨企圖推翻以國王為首民主政權，同樣獲憲法法院受理。

為泰黨擬提名斯雷他角逐 當得悉憲法法院決定後，皮塔除下左胸胸前掛牌後離開座位，獲多名國會議員起立鼓掌致意，之後與多人道別後離去。他上周六曾促請支持者向一眾上議員施壓，又指假如自己無法在次輪總理投票當選，不排除讓路予為泰黨。

踏入下午較後時間，下議院議長萬諾要求上、下議院就皮塔是否能夠再次獲得提名為總理候選人一事表決。在715名出席國會議員當中，395人反對皮塔重複獲得提名，另外312人支持，8人棄權，即代表該名前進黨黨魁總理夢無法成真。

皮塔失利後，外間難免關注8黨聯盟會派誰人競逐總理。為泰黨領軍人物、他信幼女貝東丹昨天受訪時已指明，若皮塔再次闖關失敗，該黨就會提名黨員斯雷他角逐總理，認為對方有能力解決國內經濟問題。

皮塔支持者聚集 防暴警戒備 在曼谷，多名皮塔支持者一度在國會大樓一帶聚集，其後前往民主紀念碑。大批防暴警察戒備，防止首都發生衝突。本報綜合報道