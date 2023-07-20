韓隧道水浸14死 警查車輛黑盒

【本報綜合報道】南韓忠清北道清州市五松隧道水淹造成14人死亡慘案，警方開始調查事件原因和責任。忠清北道警察廳特別調查組昨日表示，已檢走來自17輛被淹車輛、俗稱「黑盒」的行車紀錄儀，正在復原。

特別調查組指，警方在五松隧道內發現3部手機，估計屬於遇難者，並已向事故目擊者、附近居民、救援人員等15人錄取口供，計劃聯同相關機構檢查涉事隧道，要求忠清北道和清州市提交防災手冊和員工名單等資料，否則會派人搜查。目前調查重點在於地方政府事先發出危險警告下，隧道為何未實施交通管制，以及忠清北道警察廳接到緊急管制報告後40分鐘，仍未適當應對。

上周六清晨6時34分，清州市美湖川出現氾濫危險，金剛山防洪中心隨即致電清州市興德區建設部門，要求警告附近居民、安排管制和疏散。由於五松隧道屬於忠清北道管轄，清州市未實施交通管制，也未提供幫助和共享風險訊息。忠清北道透過閉路電視監控五松隧道，但根據防災手冊，由於隧道積水未超過50厘米，故未實施交通管制。

本輪降雨殺44人 6人仍失蹤 南韓氣象廳昨宣布，截至凌晨5時，各地暴雨特別預警已全面解除。中央災難安全對策本部指，截至當日上午6時，本輪強降雨共致44人死亡、35人受傷、6人仍失聯，全國15個市、道臨時疏散逾1.6萬人，近半數人尚未能回家，3.1萬公頃的農田被淹，超過首爾市一半面積。