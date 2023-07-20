朝再試射兩短程彈道導彈

【本報綜合報道】南韓軍方昨日凌晨指，北韓在順安一帶向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈。日本政府表示，兩枚導彈皆落入日本專屬經濟水域範圍外。針對近期半島局勢加劇，中國外交部發言人毛寧同日指出，有關方借半島問題謀求地緣私利，情況令人擔憂。

墜日專屬經濟區外 南韓聯合參謀本部指，北韓昨日凌晨3時30分至3時46分（香港時間昨日凌晨2時30分至2時46分）發射兩枚彈道導彈，飛行約550公里後墮入海中。南韓批評北韓作出挑釁行為，危害朝鮮半島以至國際社會和平，明顯違反聯合國決議案。

日本海上保安廳當地時間昨日凌晨3時35分（香港時間昨日凌晨2時35分）引述日本防衞省情報表示，北韓發射疑似彈道導彈，13分鐘後，海上保安廳表示北韓第二次發射疑似彈道導彈。其後當局指相信該兩個疑似彈道導彈的物體已經跌入海中，呼籲船隻航行時加倍注意當局的情報。北韓至今未表態，有專家指北韓可能會借此事作宣傳，並利用特拉維斯．金作談判籌碼。

中國外交部發言人毛寧昨在記者會稱，當前半島重現緊張，癥結是清楚的。中方希望各方堅持政治解決方向，通過有意義的對話，均衡解決各自的合理關切，維護半島的和平穩定。北韓上周三試射火星18型洲際彈道導彈。美國周二相隔42年後，再安排最多搭載20枚核導彈的戰略核潛艇，訪韓展示延伸威懾力量，作出反制。