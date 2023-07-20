駐韓兵投朝內情 犯襲擊罪 不欲返美受懲

駐韓美軍士兵特拉維斯‧金（Travis King）周二在板門店共同警備區參觀時，突然從南韓一側越過軍事分界線進入北韓。美國官員證實，特拉維斯‧金早前因犯襲擊罪而在南韓入獄，約一周前獲釋，他原定周二送返美國接受軍方紀律處分，但他被帶到仁川機場後無上飛機，擅自離開機場前往板門店。

美國陸軍發言人杜布（Bryce Dubee）表示，特拉維斯‧金於2021年1月入伍，軍階是陸軍二等兵，現時是騎兵偵察兵，他在南韓的軍旅生涯始於第1裝甲師第1旅級戰鬥隊第1騎兵團第6營，現隸屬步兵第4師第2旅戰鬥隊第12團第1營，曾獲得國防服役獎章、南韓國防服役獎章和海外服役綬帶。

已在韓入獄47日 剛獲釋 另有美國官員透露，特拉維斯‧金今年23歲，他早前在南韓服刑47天，本月10日刑滿出獄，轉到駐韓美軍基地漢弗萊營，等候移送回美國德州接受進一步的軍方紀律處分。他周一由美軍人員押解到仁川機場，但因押送人員沒有機票，只能把特拉維斯‧金帶到通關處，讓他獨自進入航廈，美國軍方亦不認為他有潛逃危險。惟他沒有登上航班，而是逃離機場並前往板門店，參加了板門店共同警備區導賞團，乘機越過軍事分界線前往北韓。目前未知特拉維斯‧金如何離開機場，以及何時購買參觀板門店的票，亦不知他於周一至周二期間還做過甚麼事。

美總統 防長 關注情況 美國防長奧斯汀指，關注該名士兵的情況，對方是自願且在未經授權下越界赴朝，美方會密切監察及調查事件，美軍已接觸北韓人民軍，他強調自己最關心的是美軍福祉。美國總統拜登被問及是否擔心該名美軍時，他回答「是」。

白宮發言人巴埃爾表示，已向總統拜登匯報事件，美國官員正調查事件，白宮、國防部、國務院和聯合國正合作查明更多資料及解決此事。由於美國和北韓沒有直接外交關係，美方只能透過瑞典向在北韓美國公民提供有限的領事服務。國務院發言人米勒指，任何海外美國公民的安全是美國政府最首要事務，美方會採取任何能解決事態的行動。

母聞訊驚訝：只想他回家 特拉維斯‧金的母親蓋茨（Claudine Gates）居於美國威斯康辛州拉辛縣，陸軍周二已通知她，特拉維斯‧金越界進入了北韓，她對消息感震驚，向美媒指：「我不知特拉維斯會做這樣的事。我為他感非常自豪，只想他回家，回來美國。」美媒指出，由於不清楚特拉維斯‧金還有沒有機會返回美國，因此美軍是以類似於「通知死訊」的程序知會家屬。昨日曝光的法律文件顯示，特拉維斯．金去年在南韓牽涉至少兩宗襲擊指控，並因毀壞警車被首爾法院罰款。駐韓美軍發言人拒絕回應，特拉維斯．金是被南韓當局或美軍羈押。本報綜合報道

特拉維斯‧金 美方稱會密切監察及調查事件。 特拉維斯‧金參加了板門店共同警備區導賞團。 駐韓美軍變節地圖 北韓暫未就事件表態。 美國人逃往北韓例子（只列部分） 美軍已就事件接觸北韓人民軍。圖為北韓士兵。