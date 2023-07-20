工信部攔垃圾訊息 半年90億次

【本報綜合報道】內地工業和信息化部昨日舉行記者會稱，該部門上半年深化垃圾訊息和詐騙電話治理，共攔截垃圾訊息超過90億次，攔截涉詐電話14.2億次和涉詐短訊15.1億條。

揭188款App違規 工信部新聞發言人趙志國表示，上半年該部門加強手機應用（App）重點問題監管，公開通報188款違規App，下一步要規範引導，營造良好行業生態。他強調，要重點整治用戶反映突出的欺騙誤導下載、強制自動續費等痛點問題，推廣「騷擾電話拒接」服務，強化電訊網絡詐騙一體化技防手段，進一步築牢安全防線。

會上趙志國又介紹工信部如何應對全球產業格局調整、推動國際合作，包括推動高水平開放、搭建交流合作平台以及在多邊場合倡導產業國際合作。他指出，今年來工信部與俄羅斯、德國、法國、沙特阿拉伯、印尼、塞內加爾等國主管部門開展機制性磋商交流，與有關國家簽署合作協議，不斷促進工信領域的國際交流合作。未來將繼續深化工業和信息化領域的開放合作，包括進一步擴大製造業、訊息通信業高水平開放，積極發揮政府間多雙邊合作機制作用。