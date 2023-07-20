騙近10億潛逃20年 台夫婦遭遣返

【本報綜合報道】台媒周二報道，一對台灣夫婦多年前在香港成立空殼公司後，涉嫌在台灣透過傳銷手法吸金詐騙逾39億新台幣（約9.75億港元），之後潛逃海外超過廿載。他們近日在泰國落網，至周二遭遣返回台，依違反銀行法等罪名被解送高雄地檢署歸案。

香港設空殼公司 根據案情指，男子陳智燦與妻子劉美雪於2000年在香港設立「列治文信託有限公司」，謊稱它是歐洲日內瓦集團（Europe Geneva Corporation）子公司，能夠代客從事外匯期貨交易，保證每年獲利兩成以上，成功在台灣吸引逾4,000人投資。

2001年11月，陳智燦與劉美雪宣稱，由於列治文信託有限公司的海外銀行戶口遭到關閉，因此拒絕支付本金及紅利，並且於同年10月開始潛逃外地。高雄地檢署2022年6月正式興訟，由於兩人不在台灣，因此翌月再發布通緝令。

直至2023年6月21日，手持伯利茲護照的陳智燦與劉美雪向泰國申請，把其簽證改為永久居留。經泰國及台灣當局對比後，兩地最終證實陳劉二人身份，雙方再透過協調，首先由泰國驅逐出境，台灣調查局法務秘書完成押解兩人回台。