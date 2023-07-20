廣州職校 飯菜疑現避孕套 檢測還清白

極可能是鴨眼球鞏膜 廣東省廣州市華世外語藝術職業學校日前爆出食堂飯菜裏，出現疑似避孕套的異物，校方稱是「鴨子眼球膜」，事件引發熱議。廣州市增城區市場監督管理局昨日通報稱，異物樣本經檢測，結果顯示高度相似鴨眼球鞏膜。

通報指出，經公安部門封存的異物樣本送往廣州市食品檢驗所和廣州市質量監督檢測研究院進行檢測，並邀請相關行業專家參與。檢測機構綜合運用形態學檢測、核酸檢測、蛋白質檢測和紅外檢測等方法開展檢測。專家到第三方檢測機構的實驗室，現場解剖煮熟鴨頭眼球結構，取其外壁的鞏膜與送檢樣本吸水復原後，形態對比高度相似，兩者直徑均為1.5厘米左右，外形、顏色、結構和觸摸質地亦非常相似。核酸檢測對送檢樣本驗出鴨源性成分，蛋白質檢測驗出蛋白質成分，說明樣本是動物的有機物質構成。

實驗室紅外檢測對比結果顯示，送檢樣本與現場解剖煮熟鴨頭眼球鞏膜的紅外光譜譜圖基本一致；與天然橡膠和聚乙烯的標準譜圖不一致。綜合檢測結果，當局排除送檢樣本為橡膠製品和一次性手套的可能。

鴨肉便宜 成食堂主要肉食 上月，江西省南昌市江西工業職業技術學院和重慶市秀山縣中醫院先後發生鴨肉飯菜中出現老鼠頭的問題。內地食堂接二連三爆出食安風波均與鴨扯上關係，內媒認為看得出鴨子已成了食堂的主要肉食，原因是鴨肉便宜。鴨的生長周期短，約30至40天就能上市。其次養鴨主要是為了賣鴨絨和鴨貨，例如鴨頸、鴨舌、鴨胗等可做滷製品，鴨腸、鴨血可作火鍋配料。便宜的鴨肉反而是副產品，於是就大量送到食堂去。本報綜合報道