華磋商加入跨太平洋協定

中國商務部綜合司司長楊濤周三在國新辦記者會上表示，中國目前正在按照加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）的程序，與各成員進行溝通和磋商。商務部外國投資管理司司長朱冰會上則指，外貿前景樂觀，下半年還有一批跨國公司的高層計劃訪華。（綜合報道）