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美兩院通過對台貿易法案
美國眾議院上月表決一致通過《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案》後，參議院亦在周二晚一致同意，法案送出國會後，將交予美國總統拜登簽署生效。台灣行政院長陳建仁昨日表示希望台立法院能盡快通過該協定。（綜合報道）
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