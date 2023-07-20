克里晤韓正 指中美元首或將會面

【本報綜合報道】美國總統氣候問題特使克里周日起訪華，昨天是行程的最後一天，中國國家副主席韓正當日與克里會晤。韓正表示，自克里出任特使以來，中美兩國在氣候問題上保持密切溝通和對話，雙方發表的聯合聲明向世界發出積極信號。克里在會上暗示，美中兩國元首可能在稍後舉行的亞太經濟合作組織領導人非正式會議上會面。

盼亞太經合會議取成果 據美媒報道，克里於北京大人民大會堂與韓正會晤時提到，為了讓兩國元首一同參與11月於三藩市舉行的亞太經濟合作組織會議，並取得實際成果，美方承諾與中方保持緊密合作。克里周二分別與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅以及中國國務院總理李強會晤。克里昨天向記者表示，本周與中國官員的會談有建設性，但很複雜，雙方仍在處理包括台灣在內的「外部性」政治問題。他提到，中美剛重新建立聯繫，他們正努力重建多年來致力的流程。

《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會今年11月將在杜拜舉行，克里稱正為會議開闢非常明確的道路，以按照他們希望的方式與外部合作。他形容與中方對話氣氛非常積極，周二晚吃了一頓很棒的晚餐，來回討論了很多，專注於真正可以做及實現的事。