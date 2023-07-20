會見基辛格 王毅促美用行動反台獨

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨日在北京會見美國前國務卿基辛格。王毅強調，一個中國是台灣問題最根本的現狀，「台獨」與台海和平水火不容，必須恪守《上海公報》確定的一中原則。他又指，如美方真心希望台海穩定，應用行動明確公開反對「台獨」，與「台獨」分裂行徑劃清界線。

重申「一個中國」承諾 王毅表示，中國對美政策保持高度連續性，根本遵循相互尊重、和平共處、合作共贏。他指出，中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到。他認為，美國對華政策需要基辛格式的外交智慧，需要（已故美國前總統）尼克遜式的政治勇氣。

基辛格表示，美中都有能力影響世界，兩國保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉；無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都不可接受。他又指，一個中國是美國在《上海公報》中作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。雙方會上另討論烏克蘭和人工智能等問題。