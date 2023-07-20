日本論壇兵推 學者指台可勝解放軍

【本報綜合報道】日本戰略研究論壇（JFSS）上周六至周日在東京舉行的台海危機兵棋推演，美國、日本及台灣首度同場參與。台灣國防安全研究院學者蘇紫雲為與會者，他昨日指出，軍事場景設定接近今次漢光39號實兵演習的設定，結果由台軍獲勝。

前自衞隊幕僚長規劃 台方派出遠景基金會執行長賴怡忠、國防部智庫暨國防安全研究院董事長霍守業上將、國防院副執行長李廷盛等人以觀察員身份與會，並與各國官員並列。前日本陸上自衞隊幕僚長岩田清文、前海上自衞隊幕僚長武居智久等人規劃今次兵推內容，着重大陸對台封鎖及大規模進攻的情況，並模擬必要時的危機管理、戰場管理及協同防衞。

蘇紫雲接受台媒訪問時表示，軍事場景的設定除了包括大陸海警、民兵船，也從解放軍可能的對台登陸點可看出，大約在新北八里至新竹南寮漁港一帶，符合台灣近年防備重點。對於有媒體指大陸可在一天內佔領台灣，他指完全錯誤，真實結論是大陸特種部隊遭台軍殲滅，大部分登陸部隊也被摧毀，損失慘重無力再進攻。