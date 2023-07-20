集結日本海聯合軍演 華空兵首從俄機場起飛

中國國防部新聞局官方微博昨日發布消息，參加在日本海中部舉行的「北部‧聯合‧2023」演習的中方海上編隊，周二中午已抵達預定海域，與俄方海上兵力會合。兩軍參演兵力全部集結完畢，並完成開設聯合戰役指揮部，為演習正式開始做好準備。據內地官媒報道，此次中方參演空中兵力要在陌生機場升降、陌生條件下保障，意味中方空中兵力將首次從俄方機場起飛。

中國國防部稱，此次演習中俄雙方共派出10多艘艦艇和30多架飛機。中方海上編隊由導彈驅逐艦齊齊哈爾號、貴陽號，導彈護衞艦棗莊號、日照號，綜合補給艦太湖號以及4架艦載直升機組成。俄方則派出大型反潛艦特里布茨海軍上將號、潘捷列耶夫海軍上將號，導彈護衞艦齊登扎波夫號、轟鳴號等8艘艦船，以及伊爾38巡邏機、卡27反潛直升機、蘇30戰機等10多架飛機。中俄海上兵力在預定海域會合後，演習副指揮員、俄方海軍少將卡札科夫一行採取空中、水面立體方式換乘至齊齊哈爾號，隨後在艦上開設由中俄雙方人員組成的聯合戰役指揮部。

評論指須應對北約東擴 軍事專家傅前哨周二受訪時表示，無論是戰略飛機或戰術飛機，在演訓任務中從對方機場起飛，都表明中俄之間的戰略互信達到較高水平。此次演習在日本海舉行，中國軍機從俄方機場起飛參演，大大縮短了空中出擊的反應時間，可以更高效、快速地相應處置位於日本海的威脅目標。

特約評論員吳蔚向內地官媒指出，北約在亞太地區東擴的圖謀已經公開化，中國有必要拿出強硬的姿態正面對衝這股正在亞太蔓延的不穩定因素。考慮到美日韓三方近期的密集互動，美國甚至不惜派遣彈道導彈核潛艇為南韓尹錫悅政府站台，那麼中俄攜起手來維護東北亞的海權處於均衡態勢，反而有助於地區的和平穩定，因為歷史已證明，軍事衝突往往都是源於某個戰略方向上出現力量的嚴重失衡。

另一方面，美國印太司令部司令阿奎利諾周二參加智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）安全論壇時表示，曾多次嘗試與中國軍方接觸，但都被拒絕或未獲回覆。他又指，不擔心美軍在太平洋的威懾失效，即使失效，美軍亦能在衝突中獲勝。

阿奎利諾補充，最可能促使陸方出兵的原因就是台灣宣布獨立，但他強調，美方對台政策始終不變，不支持台獨亦不支持單方面改變現狀。他另對中俄愈發緊密的軍事合作感到擔憂，認為可能會走向一個危險的世界。本報綜合報道