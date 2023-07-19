難民湧英成危機 政府無能坐待斃

雖然難民乘船湧入英國數目今年首5個月是比去年平均下降了20%，但英國內政大臣柏斐文聲言人數仍會增加，因為目前夏天天氣溫暖及晴朗，極適合乘船偷渡到英國。

2016年至今，以各種方式湧入英國及申請政治庇護等候處理的人數高達16.6萬。收容這些人，政府每天要花600萬英鎊酒店費，還有供應他們生活開支，一年高達30億英鎊。不少社區組織已經群起反對，因為這明顯增加其居住、醫療衞生及教育的負擔。政府計劃把他們陸續轉入較少開支的躉船中，但難民當然非常不情願，因為這樣的話，他們活動及找工作的機會更受限制，而衞生及環境亦較差。

盲撐北約 苦果自嘗 英國政府已經計劃收緊申請政治庇護的條款，因為社會上目前最反對政治難民政策的，大部分是保守黨選民。根據目前的民意調查，英國保守黨如今的支持度跌至新低，在正常情況下，下次大選將會全軍覆沒。政府認為，收緊法例會使如今大量湧入的阿富汗、阿爾巴尼亞及烏克蘭人望而卻步，更可減少他們冒險用水路偷渡覆船喪生的風險。不過，英國宗教界對政府修例持反對態度，認為修例不會產生阻嚇作用，反而應加快處理適當遣返的手續。

英國上訴法院早前裁定，政府計劃將非法移民安置到非洲國家盧旺達是非法，因為此舉會使被轉介的非法移民更缺乏安全，這令英國政府更加束手無策。

不過，英國民眾對這個問題的看法非常複雜，首先是傳統右翼民眾譴責政府無能及冷漠，支持俄烏戰爭造成能源危機、高通脹及經濟衰退，首相辛偉誠身為大富豪，對低下階層困苦無感。亦有人批評保守黨根本不敢不依從歐盟的人權法以及美國拜登政府。然而，他們對工黨也不樂觀，他們相信工黨大有機會還是推行較自由主義的移民法。

不過，親工黨的政治經濟專家就指出，今天歐洲出現的難民問題，根本原因就是不少政府愚蠢地追隨美國領導下的北約，在阿富汗、科索沃、利比亞、敍利亞、烏克蘭等國發動戰爭以維獲西方霸權，導致這些國家被摧毀而出現大量難民，以及西方經濟不景。只有放棄軍事手段支配世界，回復和平經濟發展，才可根本解決問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻