美國傳媒前日報道，北卡羅萊納州格雷厄姆一戶人家日前發現，家庭浴室出現一條蛇，於是報警求助。經過一輪對峙，牠最終被警員捕獲，獲放生野外。當地警方事後把捕蛇過程照片上載Facebook，屋主至今仍未明白該條不速之客到底是如何爬進家中。