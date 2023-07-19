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浴室現蛇蹤 警捕獲
美國傳媒前日報道，北卡羅萊納州格雷厄姆一戶人家日前發現，家庭浴室出現一條蛇，於是報警求助。經過一輪對峙，牠最終被警員捕獲，獲放生野外。當地警方事後把捕蛇過程照片上載Facebook，屋主至今仍未明白該條不速之客到底是如何爬進家中。
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