兩岸國際

浴室現蛇蹤 警捕獲
美國傳媒前日報道，北卡羅萊納州格雷厄姆一戶人家日前發現，家庭浴室出現一條蛇，於是報警求助。經過一輪對峙，牠最終被警員捕獲，獲放生野外。當地警方事後把捕蛇過程照片上載Facebook，屋主至今仍未明白該條不速之客到底是如何爬進家中。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc