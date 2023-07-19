15歲女生8度義泳 籌46萬助研癌症

繞曼哈頓游46公里 9小時內完成 為了幫助癌症研究項目募集資金，美國加州一名年僅15歲原住民學生過去已7度參與由橫渡美國基金會舉辦的游泳籌款活動。她上周六再次現身，最終以8小時43分鐘完成約46公里、圍繞紐約曼哈頓挑戰，多年來與其團隊總共籌得約6萬美元（約46.8萬港元）善款。

因朋友生前抗癌經歷而堅持 默海吉（Maya Merhige）本年初已在夏威夷完成一項游泳籌款活動，歷時27小時33分鐘。她稱自己能夠長時間游泳，是因為一名年僅12歲、患上罕見腦瘤的家族朋友，於去年年底離世，對方生前與癌症搏鬥經歷令她不敢貿然放棄。

踏入上周六傍晚6時，默海吉參與曼哈頓舉行游泳籌款活動，最終成功游過20座橋樑及3條河流。她事後坦言喜歡接受此次挑戰，理由是可在籌款期間，同時目睹曼哈頓入夜時天際線，相信沒有多少人能夠做到這一點。

當上水後，默海吉正式完成8次經過認證馬拉松游泳活動，正計劃明年挑戰橫越英倫海峽比賽。她坦言自己是其中一名幸運兒，理由是她的胰臟也有一個良性腫瘤，要到本年3月才接受切除手術。她稱未來會更加致力參與游泳籌款活動。本報綜合報道