尹錫悅擬撤企業補貼用於賑災

【本報綜合報道】南韓暴雨截至昨日造成41人死亡及9人失蹤，兩者合計50人，是2011年以來雨災死亡及失蹤人數最多的一次，氣象廳預測忠清地區、南部地區、濟州道的累計降雨量昨起至今日可達100毫米到250毫米。總統尹錫悅昨表示，最早於今日逐步宣布慶尚北道和忠清北道為特別災區，動員政府所有可用資源賑災；又揚言要廢除所有向企業聯盟提供的政府補貼，把資金用於災後恢復和防災。

總統尹錫悅昨早上在龍山總統府主持的內閣會議，下令「必須積極利用人民血稅來擦乾人民因災難而流下的眼淚」，政府要調動所有可用資源加快救援、善後及支持受害者。他形容今次是南韓從未經歷過的雨災事故，需要從根本上改變災害管理體系和應對方法，不能夠也不應以迄今為止的方式，應對前所未有的異常天氣，不能夠認為這是一場自然災害所以不可避免。

擬建數碼天氣監控系統 尹錫悅指出，南韓需要建立能夠每天運行的數碼天氣監控系統，讓所有政府部門可以實時共享數據，有效地採取預防性的安全措施。他要求在雨季完全結束前，所有相關部門和地方政府不能夠鬆懈，地方政府、警察、消防部門和林業部門負責人必須調動各部門所有人力資源。