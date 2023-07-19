聯合航空767客機 逃生滑梯墮民居

24年機齡 降落芝加哥釀險情 美國聯合航空一架編號UA12的波音767-300客機前天降落芝加哥奧黑爾國際機場時，機上逃生滑梯突然掉落附近民居，壓毀屋頂及部分窗戶，無造成人命傷亡。聯合航空強調已立即聯絡聯邦航空局（FAA），同時與公司旗下團隊合作了解事故成因。

涉事客機一共載有10名機組人員及155名乘客，於瑞士時間前天早上9時50分左右由蘇黎世機場出發，至北美中部時間同日中午12時35分左右抵達芝加哥。縱使客機平安降落，機場維修人員檢查時發現逃生滑梯不知所終。

載客155人 屋頂廚窗受損 早在維修人員發現異樣前，多名住在距離黑爾國際機場東部約6.4公里居民發現，當地地面出現一個灰色、狀似大型膠袋物體。屋主德維特則稱，他的岳父與兒子於中午大約12時15分左右聽到一聲巨響，之後在屋外發現異物，屋頂及廚房窗戶受損，便立即報警。經執法人員及FAA人員到場檢查後，他們認定該物體正屬於客機的逃生滑梯。

當地交通專家、學者施維泰曼（Joe Schwieterman）警告，上述事故並非涉及鳥擊，也不屬常規意外，可能造成地面人員死亡，甚至影響飛機着陸穩定性。

資料顯示，涉事客機機齡約為24年，事後停泊在奧黑爾國際機場，已暫停執飛同日其他航班。聯合航空目前共有37架同款客機，機齡由20年至32年不等。2016年及2019年，波音767客機曾分別在亞利桑那州鳳凰城及麻省波士頓上空一帶掉落逃生滑梯。本報綜合報道