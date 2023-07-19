外國憂與華警務合作 所羅門反駁

所羅門群島總理索加瓦雷早前訪問中國，並與中方簽署多份文件，包括延長兩國警務合作計劃。針對外界擔心中所兩國合作會威脅太平洋地區安全，索加瓦雷周一反駁外國針對中所合作的言論是干涉該國內政，又指澳洲、美國不應害怕中所深化關係。（綜合報道）