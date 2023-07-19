7月19日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月19日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
涉辱罵咬傷警 法漢被控暴力襲擊
法國西北部南特市一名男子上周六因辱罵和口咬警員被捕，涉事警員獲病假兩天。當地傳媒報道，涉事警員初時沒有理會並繼續走過，但隨後該名男子情緒激動，向警員臉部投擲玻璃杯，更口咬其中一人。沒有犯罪前科的男子坦承犯行，目前面臨暴力襲擊指控。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230719-0719_00180_031/涉辱罵咬傷警--法漢被控暴力襲擊
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc