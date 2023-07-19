兩岸國際

涉辱罵咬傷警 法漢被控暴力襲擊

法國西北部南特市一名男子上周六因辱罵和口咬警員被捕，涉事警員獲病假兩天。當地傳媒報道，涉事警員初時沒有理會並繼續走過，但隨後該名男子情緒激動，向警員臉部投擲玻璃杯，更口咬其中一人。沒有犯罪前科的男子坦承犯行，目前面臨暴力襲擊指控。（綜合報道）
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