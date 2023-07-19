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美軍多年來寄錯敏感電郵至馬里
美國軍方因串錯網絡域名，多年來錯誤傳送數百萬封電郵給非洲國家馬里，部分含高度敏感資料，包括外交文件、納稅申報表、高級軍官出行安排等。美國國防部周一表示察覺到有關問題，已經採取措施嚴肅處理。報道指，不少人把美軍電子郵箱域名「.MIL」，打成馬里國家域名「.ML」。（綜合報道）
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