兩岸國際

美增派機艦赴中東 應對伊朗俄國

美國國防部周一宣布，增派F16戰機和F35隱形戰機，以及一艘神盾驅逐艦等額外軍力到中東，應對伊朗扣押商船和俄羅斯軍方多次在區內騷擾美軍。美國官員指F35可填補美軍在區內的高端能力空白。美國目前在區內部署F22隱形戰機，但它們將調回歐洲。（綜合報道）
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