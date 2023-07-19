歐盟宣布對拉美區 4年投資4000億

【本報綜合報道】歐盟與拉美及加勒比國家共同體峰會周一起一連兩天在歐盟總部比利時布魯塞爾舉行，歐盟宣布透過全球門戶海外投資基建計劃，對拉美地區投資總額4年內將會達到450億歐元（約4,000億港元）。

近60國參與峰會 峰會近60國參與，距離上次峰會已經8年。歐盟委員會主席萊恩致詞表示，新冠疫情、俄烏戰爭、中國在海外愈來愈自信，都是歐盟、拉美及加勒比海國家面對的挑戰，三方比以往任何時期都更加需要對方，歐盟希望成為拉美地區的首選合作夥伴。

荷蘭看守首相呂特指，他們作為歐洲人一直自大，指歐洲對孤立俄羅斯行動迅速，但近年對其他問題反應不足。巴西總統盧拉一向批評西方向烏克蘭供應武器，今次會議未有重申這項批評，他指俄烏戰爭將對經濟及社會計劃至關重要的資源，用於戰爭目的，軍備競賽亦令應對氣候變化變得更困難。

俄烏戰爭對歐洲的地緣政治經濟戰略帶來重大影響，為了擺脫對俄羅斯能源和中國關鍵原物料的依賴，天然資源豐富的拉美地區成為歐盟的經營重點。尤其西班牙輪任下半年度的歐盟主席國，以西班牙與拉美的殖民淵源背景，在安排歐盟議程時更重視此區。