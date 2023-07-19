烏稱續用黑海走廊出口糧食

【本報綜合報道】俄羅斯周一宣布暫停執行黑海出口糧食協議，直至協議涉及俄羅斯的部分得到滿足為止。烏克蘭總統澤連斯基同日透過發言人表示，即使沒有俄方參與，烏方亦必須盡力利用黑海走廊繼續出口糧食。

澤連斯基指有船公司聯絡烏克蘭，稱如果烏方及土耳其同意，他們準備繼續派船運送糧食出口。烏克蘭外交部亦準備向聯合國及土耳其發出外交照會，表明準備繼續執行協議。到美國紐約出席聯合國安理會會議的烏克蘭外交部長庫萊巴批評，俄羅斯不延長協議，意味全球糧食價格將上升，亞洲及非洲最脆弱地區的民眾將感受到影響，批評俄方利用飢餓作為勒索世界的工具，追求自身的商業利益。

聯國對俄中止協議表遺憾 聯合國秘書長古特雷斯周一在紐約聯合國總部表示，對俄羅斯決定中止黑海糧食協議深感遺憾，聯合國將繼續致力於尋找解決方案。他稱是否參與這些協議是一種選擇，清楚俄羅斯糧食和化肥出口仍然面臨障礙，曾去信俄羅斯總統普京，提出有關這些協議的新建議。

古特雷斯表示，他在信中強調聯合國在俄羅斯遭制裁的情況下，確保美國和英國頒發關鍵的通用許可證，這些許可證有助於各國從俄羅斯進口糧食和化肥，同時還合作讓俄羅斯主要化肥集團的資產獲得解凍，以及為俄羅斯農業銀行建立定制支付機制。他對向普京提出的建議未得到重視而深感失望。