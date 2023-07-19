俄反擊炸橋 機彈齊發

攻打施襲設施 烏稱攔截大部分 克里米亞大橋周一再度受襲，事件造成兩人死亡及一人受傷。俄羅斯總統普京同日揚言報復，指示國防部制訂方案回應。烏克蘭空軍昨日表示，俄方連夜從南部方向發動大規模自殺式無人機及巡航導彈攻擊，宣稱大部分遭擊落。

普京周一在關於克里米亞大橋局勢的會議表示，聯邦安全局、調查委員會及其他多個部門應該詳盡調查事件，形容這是該大橋的第二次恐怖襲擊，「我等待改善這一具有重要戰略意義的交通設施之安全具體建議」。他直言從軍事角度而言，這次襲擊毫無意義，原因是大橋不再用於軍事運輸，這是殘忍罪行，造成無辜平民傷亡。

大橋公路一段跨度須拆除 俄羅斯副總理庫斯諾林在會上透露大橋的受損情況，表示一條鐵路路軌輕微受損，公路部分一個跨度被毀且無法恢復；橋墩沒有受損，狀態正常；通往克赤方向的公路路段之跨度受損並偏移，但仍然位於橋墩之上；往克赤方向有一段跨度完全被毀，必須拆除。當局估計，大橋最快9月中旬恢復單向行車，11月才回復來回行車。

俄羅斯國防部聲稱利用海基高精準武器，打擊烏克蘭準備使用無人艇對俄方實施恐怖襲擊的設施，還有敖德薩船舶維修廠，以及為烏軍提供燃料、位於尼古拉耶夫市的基礎設施。俄羅斯國防部指烏克蘭周一出動28架無人機企圖攻擊克里米亞半島，防空系統摧毀其中17架、11架被電子戰系統壓制，未有造成人員傷亡及設施損壞。

烏克蘭空軍昨日表示，俄羅斯連夜從克里米亞半島出動36架自殺式無人機，宣稱其中31架被烏方擊落，包括在敖德薩州上空截擊的21架；又指俄軍護衞艦伊森海軍上將號在黑海發射6枚熾熱巡航導彈，但全數被擊落，它們當時都是攻擊敖德薩州。

烏指俄集結大軍企圖突破 另一方面，烏克蘭東部軍區司令部發言人周一表示，俄羅斯在烏東兩地集結逾10萬大軍及大批重型武器，地點是涅茨克州利曼市及哈爾科夫州庫皮揚斯克市，部署逾900輛坦克、逾555套火箭炮系統、370套自走炮。烏克蘭陸軍司令西爾斯基指，俄軍正在集中一切力量突破烏軍防禦，烏軍正在防守，不會讓敵人最終掌握主動權。本報綜合報道