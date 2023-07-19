中斷交流4年 日自衞隊復訪華

【本報綜合報道】因新冠疫情而中斷4年的中日軍方交流計劃周一再度恢復，日本聯合參謀本部軍官、一等海佐（相當於海軍上校）柳田篤志率領的自衞隊代表團當天訪問北京，與解放軍智庫中國國際戰略學會成員交流，並與中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、解放軍中將景建峰會面。這次會面意在減少可能發生的軍事衝突。

日傳媒報道，景建峰稱儘管中日兩國面臨嚴峻的挑戰，但雙方在防務方面的交流有所增加。他強調雙邊軍事對話的重要性，又對最近中日軍事交流進展表示歡迎，例如建立防務熱線避免突發事件，以及兩國防長上月在新加坡舉行會議，就中日雙邊關係等議題交換意見。

日本自衞隊代表團周日抵達中國，預計停留9天，期間參觀西安、青島、杭州的軍事設施並與軍官交流。報道又指，解放軍高級軍官代表團預計今年秋季回訪日本。中日軍方交流計劃於2001年啟動，2012年後因釣魚島主權爭議暫停，2018年恢復，但因疫情再次中斷，兩國國防軍官前年舉行網上交流。