前美兵受訪 稱戰略核潛有需要展示姿態

【本報訊】美國戰略核潛艇恢復訪問南韓，近距離向北韓展示延伸威懾力量。本報記者訪問曾經在同一級別核潛艇服役的前美國海軍官兵，他形容這是武力展示，使北韓明白到輕舉妄動的後果；即使作為極其重要的海基核威懾力量，今次訪問將面臨被刺探軍情的風險，但美國戰略司令部認為產生的威懾效益，仍然值得這樣做。

曾經在美國海軍俄亥俄級戰略核潛艇俄亥俄號服役的前官兵赫林（Bryan Herrin）向本報記者表示，雖然美方戰略核潛艇在指定海域展開戰略威懾巡邏，搭載配備核彈頭的潛射彈道導彈擁有洲際射程，使之毋須駛近攻擊目標附近戒備，但美國戰略司令部有兩大核心任務，一是發揮戰略威懾，二是威懾失效時作出果斷的回應，今次訪問南韓安排正正是實現發揮戰略威懾的目標。他提到，很多人只想到美國戰略司令部第二項核心任務，因此認為美方戰略核潛艇到訪外地港口，沒有任何優勢。

告別神秘 核潛艇頻外訪 值得留意的是，美國戰略核潛艇向來行動神秘，軍方極少公布它們在海外的動向，但近年多次安排訪問美國本土以外的港口，地點包括英國海外領土直布羅陀、印度洋迪戈加西亞島、西太平洋美國屬地關島。赫林認為這沒有影響這級核潛艇在戰略威懾巡邏期間保持警戒，這項任務仍然屬於高度機密的行動，敵人難以探測發現。

美國海軍未有公布戰略核潛艇前往南韓的航線，未知是取道東海北上抑或日本海南下，輿論質疑不論是哪一條航線，都令戰略核潛艇成為中國或俄羅斯的情報收集對象。赫林承認這是合理的擔憂，通航東海更有挑戰性，但美國戰略核潛艇在本土兩個母港已經是眾所周知，外界輕易掌握相關動向。他稱1990年代出海執行戰略威懾巡邏時，位於華盛頓州班戈的母港外，都例行出現外國的情報、監視、偵察活動。