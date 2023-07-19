參觀板門店 突越分界線 美兵變節投奔北韓

反制試射導彈 戰略核潛艇泊釜山震懾 美國昨天相隔42年後，再次安排最多搭載20枚核導彈的戰略核潛艇，訪問南韓展示延伸威懾力量，反制上周三試射洲際彈道導彈的北韓。惟同日一名美國公民在板門店共同警備區參觀時，突然從南韓一側越過軍事分界線進入北韓；南韓傳媒指當事人是一名駐韓美軍士兵，事發當天正在休假，變節原因未明。

板門店共同警備區被視為冷戰象徵，南北韓士兵隔着軍事分界線駐守對望。2019年6月30日，時任美國總統特朗普聯同時任南韓總統文在寅，在上址與北韓領袖金正恩會面；特朗普更成為首位美國總統，越過軍事分界線踏入北韓境內。

聯合國軍司令部昨天表示，一名男性美國公民跟團參觀上址期間，在未經授權下越過軍事分界線進入北韓，相信目前被朝方扣留，聯合國軍司令部正在與北韓人民軍解決事件。

南韓傳媒報道，涉事美國公民是派駐南韓的美國陸軍二等兵特拉維斯‧金（Travis King），參加的導賞團遊覽時間為當地下午兩時半至下午4時。他與其他遊客在軍事停戰委員會會議室附近參觀，下午3時27分突然越過軍事分界線進入北韓。

事出突然 士兵未及鳴槍制止 由於事發突然，在場的美韓兩軍士兵來不及開槍阻止，在這過程北韓人民軍未有反應。駐韓美軍及聯合國軍司令部拒絕證實是否有美軍士兵變節投朝，白宮、美國國務院、美國國防部暫未回應置評請求。

根據美國國務院發出的旅遊警示，美國公民被禁止入境北韓，理由是面臨被捕及長期拘禁的嚴重風險。2015年，美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）在北韓旅遊時被捕，2017年獲釋但昏迷，回國後不久死亡。

核震懾平壤 美韓達5項共識 與此同時，美韓核諮詢小組第一次會議昨天在南韓首爾龍山總統府召開，會後發表聯合公報，商定構建一體化針對北韓的延伸威懾體系。雙方達成五大共識，分別是檢查核武裝力量、明確共同執行核作戰細節、美國戰略核武器定期派往南韓、制訂應急計劃、增強作戰與活動執行能力。與會的美國印太事務協調官坎貝爾宣布，美國一艘戰略核潛艇正在停靠釜山港，展現美方持續可靠地提供核威懾的強烈意志。

美國國防部發布照片，顯示俄亥俄級戰略核潛艇肯塔基號駛入釜山港，履行美方在《華盛頓宣言》作出的承諾，美國戰略核潛艇對上一次訪問南韓是1981年3月8日至11日。至於今年4月及5月分別現身關島及菲律賓海的肯塔基號姊妹艦緬因號，於本月11日在美國阿拉斯加州阿留申群島以北海域接受空投補給，翌日停靠該州荷蘭港。

美國目前在關島安德森空軍基地部署8架B52H戰略轟炸機，兩架同型號轟炸機在阿拉斯加州埃爾門多夫－理查森聯合基地進行敏捷作戰運用演習。兩架B1B超音速轟炸機派駐日本青森縣三澤空軍基地，它們與關島的轟炸機執行轟炸機特遣隊任務。本報綜合報道

美國戰略核潛艇肯塔基號駛入南韓釜山港。 美國三叉戟二型D5LE潛射彈道導彈規格 美國俄亥俄級戰略核潛艇規格 美國戰略核潛艇緬因號在菲律賓海上浮航行。